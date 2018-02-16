АСВ выплатит вкладчикам СБРР около 2,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) у которого ЦБ РФ в феврале отозвал лицензию, составят около 2,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств Банка СБРР (ООО) за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 2,8 миллиарда рублей могут обратиться порядка 5,3 тысячи вкладчиков, в том числе 503 вкладчика, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 64 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

При этом страховое возмещение будет выплачиваться в девяти регионах, в том числе в Тюмени за выплатой на сумму около 1,14 миллиарда рублей могут обратиться порядка 2,1 тысячи вкладчиков.

Банк России отозвал лицензию у банка СБРР с 6 февраля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2% и снижением уставного капитала ниже минимального значения. Ранее в феврале АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка будут осуществлять Запсибкомбанк и Сбербанк.

Основными акционерами банка выступают совладельцы строительно-логистической компании ООО "Реском-Тюмень" Сергей и Матвей Тамилины и Владимир Марьин (совместно — 19,92%), Наталья Коробова (19,25%), экс-депутат Тюменской городской думы, председатель совета директоров банка Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%), Александр Никулин (15,46%) и председатель правления Григорий Романюта (14,29%). Романюта ранее являлся первым заместителем председателя правления Тюменьэнергобанка, у которого лицензия была отозвана 4 декабря 2008 года.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк СБРР на 1 января 2018 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.