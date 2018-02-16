Вологодчина и Москва подписали новое соглашение о сотрудничестве

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Вологодская область и Москва на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое определяет ключевые направления взаимодействия сторон в торгово-экономической сфере, науке, культуре, образовании, туризме, сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении и других сферах, сообщает пресс-служба губернатора области.
"Подписывая новое Соглашение о сотрудничестве, мы надеемся, что наши и без того крепкие отношения будут развиваться еще более уверенными темпами. Столица была и, уверен, продолжит оставаться для Вологодской области стратегическим партнером", — сказал губернатор области Олег Кувшинников на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Он подтвердил, что Москва является для Вологодской области приоритетным экономическим партнером.
В пресс-службе также отметили, что Москва традиционно занимает первое место по объемам поставок вологодских товаров среди субъектов Российской Федерации.
Глава Вологодчины пригласил мэра Москвы посетить торжества, посвященные юбилею проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза", которому в ноябре этого года исполнится 20 лет, а также рассмотреть возможность организации специального детского туристского поезда в Великий Устюг. Его пассажирами смогут стать дети — победители различных конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов Москвы.