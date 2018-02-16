Вологодчина и Москва подписали новое соглашение о сотрудничестве

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Вологодская область и Москва на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое определяет ключевые направления взаимодействия сторон в торгово-экономической сфере, науке, культуре, образовании, туризме, сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении и других сферах, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Подписывая новое Соглашение о сотрудничестве, мы надеемся, что наши и без того крепкие отношения будут развиваться еще более уверенными темпами. Столица была и, уверен, продолжит оставаться для Вологодской области стратегическим партнером", — сказал губернатор области Олег Кувшинников на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Он подтвердил, что Москва является для Вологодской области приоритетным экономическим партнером.

"Внешнеторговый оборот между нашими регионами за последние пять лет значительно вырос и в 2017 году составил 46 миллиардов рублей. Мы поставляем премиальные продукты под брендом "Настоящий Вологодский продукт" практически во все столичные торговые сети. Они пользуются огромным спросом. Вологодчина участвует во всех ярмарках в Москве, предлагая жителям и гостям столицы высококачественную и экологически чистую вологодскую продукцию. Мы видим большой потенциал развития сотрудничества в торговой сфере", — сказал глава Вологодчины, слова которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что Москва традиционно занимает первое место по объемам поставок вологодских товаров среди субъектов Российской Федерации.

Глава Вологодчины пригласил мэра Москвы посетить торжества, посвященные юбилею проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза", которому в ноябре этого года исполнится 20 лет, а также рассмотреть возможность организации специального детского туристского поезда в Великий Устюг. Его пассажирами смогут стать дети — победители различных конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов Москвы.