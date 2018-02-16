Вологодская и Новгородская области договорились о сотрудничестве

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме Вологодская и Новгородская области, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Уверен, что новое соглашение о сотрудничестве между нашими регионами даст импульс для активизации совместной работы по самым разным направлениям и отраслям", — сказал глава Вологодчины Олег Кувшинников.
По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сотрудничество с Вологодчиной является приоритетным направлением межрегиональной политики субъекта.
"Нам есть чему поучиться у вологодских коллег. Так, Вологодская область серьезно продвинулась в плане эффективности управления, в том числе финансами. Бюджетная политика региона, пожалуй, одна из самых лучших в стране. Этот опыт Новгородская область собирается у Вологодчины обязательно перенимать", — сказал Никитин, слова которого цитирует пресс —служба губернатора Вологодской области.