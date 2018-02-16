Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Норникеля"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Кремль не может вмешиваться в отношения между акционерами "Норильского никеля", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Компания важная, компания, собственно, градообразующая. Вы знаете, ("Норникель". — Прим. ред.) — компания, которая выполняет огромные по объему социальные программы, огромные по объему экологические программы", — подчеркнул Песков.
Он также отметил, что "Норникель" занимается вопросами переселения северян "на материк" и многими другими проблемами.
"Поэтому компания чрезвычайно важная, которая динамично развивается и демонстрирует положительные результаты", — заметил Песков и выразил надежду, что дискуссии не помешают этой позитивной динамике.
"Интеррос" — крупнейший владелец акций "Норникеля", его доля составляет 30,3 процента. "Русалу" принадлежат 27,8 процента, Crispian Investments — 4,95 процента акций.