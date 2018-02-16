Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Норникеля"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Кремль не может вмешиваться в отношения между акционерами "Норильского никеля", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, говорили ли Владимиру Путину акционеры о желании выкупить часть пакетов акций друг у друга. По его словам, в Кремле следят за ситуацией только по сообщениям СМИ.

"Компания важная, компания, собственно, градообразующая. Вы знаете, ("Норникель". — Прим. ред.) — компания, которая выполняет огромные по объему социальные программы, огромные по объему экологические программы", — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что "Норникель" занимается вопросами переселения северян "на материк" и многими другими проблемами.

"Поэтому компания чрезвычайно важная, которая динамично развивается и демонстрирует положительные результаты", — заметил Песков и выразил надежду, что дискуссии не помешают этой позитивной динамике.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина предложил Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить ее долю в ГМК "Норильский никель". Также "Интеррос" считает иск "Русала" Олега Дерипаски в лондонский суд с требованием заблокировать сделку необоснованным.

"Интеррос" — крупнейший владелец акций "Норникеля", его доля составляет 30,3 процента. "Русалу" принадлежат 27,8 процента, Crispian Investments — 4,95 процента акций.