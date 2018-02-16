Медведев заявил о росте числа регионов с профицитными бюджетами

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Число российских регионов с профицитными бюджетами выросло, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Доходы наших консолидированных бюджетов, бюджетов регионов растут, число профицитных бюджетов увеличилось, дефицитных снизилось, тем не менее долговая нагрузка остаётся ещё существенной", — сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ на тему о перспективах развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

Он отметил, что для решения проблемы долговой нагрузки в предыдущие годы регионам были предоставлены бюджетные кредиты, за последние три года их общий объём превысил один триллион рублей. В прошлом году была проведена реструктуризация задолженности по таким кредитам для 73 регионов, срок возврата кредитов был продлён до семи лет, на определённых условиях — до 12, напомнил премьер.

"В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей, для регионов это серьёзный финансовый ресурс", — сказал Медведев.

По его словам, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированными и устойчивыми, правительство старается обеспечить максимально справедливое, предсказуемое и прозрачное распределение трансфертов из федерального бюджета.