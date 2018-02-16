МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Латвия ищет способ заставить "Газпром" выполнить условия Третьего энергопакета ЕС и выйти из местных газовых компаний, продав 34,1% акций газотранспортной латвийской компании Conexus Baltic Grid, пишет газета "Коммерсант".
Рига с 2016 года либерализует рынок газа в рамках Третьего энергопакета ЕС, что предполагает разделение газовых компаний по видам деятельности (добыча, транспорт и продажа), пишет газета. Монопольный поставщик газа Latvijas Gaze, где "Газпром" был крупнейшим акционером с 34,1%, был разделен, и российская компания получила аналогичный пакет в Conexus. Другими владельцами являются Augstsprieguma tikls (34,36%) и Marguerite Fund (29,1%).
Как отмечает собеседник издания, ситуация с невыходом "Газпрома" из Conexus набирает обороты и латвийское правительство готово к жестким мерам.
Официально в "Газпроме" газете не стали комментировать ситуацию, Latvijas Gaze изданию не ответила. Conexus Baltic Grid остается последним балтийским активом, из которого "Газпром" должен выйти по требованию Третьего энергопакета. В 2014 году "Газпром" после долгой борьбы против разделения литовского Lietuvos dujos продал государству доли в компании и созданном операторе Amber Grid за 164 миллионов долларов, а в 2016 году вышел из эстонских AS Eesti Gaas и AS Vorguteenus Valdus, напоминает издание.