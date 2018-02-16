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Экономика

Латвия хочет заставить "Газпром" продать доли в местных активах, пишут СМИ

11:0316.02.2018
(обновлено: 11:20 16.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром. Архивное фотоЛоготип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Латвия ищет способ заставить "Газпром" выполнить условия Третьего энергопакета ЕС и выйти из местных газовых компаний, продав 34,1% акций газотранспортной латвийской компании Conexus Baltic Grid, пишет газета "Коммерсант".

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, "Газпром" лишился права голоса и возможности управлять своим пакетом в Conexus Baltic Grid в связи с законодательством Латвии, по которому он должен был до 1 января выйти из капитала газотранспортных активов.

Рига с 2016 года либерализует рынок газа в рамках Третьего энергопакета ЕС, что предполагает разделение газовых компаний по видам деятельности (добыча, транспорт и продажа), пишет газета. Монопольный поставщик газа Latvijas Gaze, где "Газпром" был крупнейшим акционером с 34,1%, был разделен, и российская компания получила аналогичный пакет в Conexus. Другими владельцами являются Augstsprieguma tikls (34,36%) и Marguerite Fund (29,1%).

Как отмечает собеседник издания, ситуация с невыходом "Газпрома" из Conexus набирает обороты и латвийское правительство готово к жестким мерам.

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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Сам "Газпром", поясняют газете источники на рынке, не против выйти (продавать акции Latvijas Gaze компания не обязана), но ждет хорошего предложения. Претендентами на пакет были бизнесмен Индрек Рахумаа, который был готов заплатить 130 миллионов евро, и международный трейдер Vitol, предлагавший 75 миллионов евро. Еще один покупатель предложил "Газпрому" за доли в Latvijas Gaze и Conexus "рыночную цену с 20-процентной премией" — около 200 миллионов евро, но и на это монополия не отреагировала, сообщает издание.

Официально в "Газпроме" газете не стали комментировать ситуацию, Latvijas Gaze изданию не ответила. Conexus Baltic Grid остается последним балтийским активом, из которого "Газпром" должен выйти по требованию Третьего энергопакета. В 2014 году "Газпром" после долгой борьбы против разделения литовского Lietuvos dujos продал государству доли в компании и созданном операторе Amber Grid за 164 миллионов долларов, а в 2016 году вышел из эстонских AS Eesti Gaas и AS Vorguteenus Valdus, напоминает издание.

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