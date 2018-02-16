СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Сбербанк подал в ЦБ РФ предложение об исключении 1200 предпринимателей в РФ из "чёрных списков", у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, сообщил РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы активно работаем над механизмом реабилитации, есть так называемые "чёрные списки" Центрального банка. Мы подали в ЦБ предложение об исключении 1200 предпринимателей из этих списков, потому что мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков", — сказал Попов.

"У нас очень хорошее взаимодействие с регулятором, ЦБ понимает, что возможны исключения, ошибки. У нас есть комитеты на локальных уровнях, в каждом регионе рассматриваются такие случаи", — добавил он.

"Мы много работаем с тем, чтобы предостеречь предпринимателей от неправильных действий, информируя о том, как взаимодействовать с тем или иным контрагентом, объясняем характер операций, например транзитных. Мы предупреждаем, что если это продолжится, банк вынужден будет отказать в обслуживании. Люди, которые хотят сохранить своё имя, реноме, не совершают мошеннические операции", — отметил Попов.

С некоторыми компаниями вследствие регулярных подозрительных операций Сбербанк вынужден "расставаться", эти предприятия вряд ли найдут на рынке возможность для продолжения подобной деятельности, добавил он.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из "черного списка", формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.