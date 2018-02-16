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Экономика

Сбербанк предложил ЦБ реабилитировать 1200 бизнесменов из "черных списков"

11:0016.02.2018
(обновлено: 11:17 16.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЦентральный банк России. Архивное фотоЦентральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Сбербанк подал в ЦБ РФ предложение об исключении 1200 предпринимателей в РФ из "чёрных списков", у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, сообщил РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

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"Мы активно работаем над механизмом реабилитации, есть так называемые "чёрные списки" Центрального банка. Мы подали в ЦБ предложение об исключении 1200 предпринимателей из этих списков, потому что мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков", — сказал Попов.

"У нас очень хорошее взаимодействие с регулятором, ЦБ понимает, что возможны исключения, ошибки. У нас есть комитеты на локальных уровнях, в каждом регионе рассматриваются такие случаи", — добавил он.

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"Мы много работаем с тем, чтобы предостеречь предпринимателей от неправильных действий, информируя о том, как взаимодействовать с тем или иным контрагентом, объясняем характер операций, например транзитных. Мы предупреждаем, что если это продолжится, банк вынужден будет отказать в обслуживании. Люди, которые хотят сохранить своё имя, реноме, не совершают мошеннические операции", — отметил Попов.

С некоторыми компаниями вследствие регулярных подозрительных операций Сбербанк вынужден "расставаться", эти предприятия вряд ли найдут на рынке возможность для продолжения подобной деятельности, добавил он.

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В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из "черного списка", формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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maslopup
То Титов, теперь Греф словечко замолвил. Вот они черные агенты вырисовываются.
11:49
16.02.2018
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