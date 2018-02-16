МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Акции "Магнита" в начале дня снижаются на три процента после сообщений о продаже основателем сети Сергеем Галицким блокирующего пакета банку ВТБ с дисконтом, свидетельствуют данные торгов.
К 10:10 мск акции ритейлера дешевели до 4707 рубля. Индекс Мосбиржи при этом рос на 0,2%.
"Магнит" сообщил, что пакет Галицкого продали по цене 4660,9 рубля за акцию. Торги накануне закрылись на отметке 4850 рубля. С августа прошлого года акции "Магнита" подешевели более чем в два раза.