СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Рассуждения, что финансирование проектов развития Крыма якобы ведется за счет средств других регионов России являются дилетантскими, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Кто так говорит – покажите, где и у кого забрали. Это дилетантское рассуждение, что где-то забрали, а в Крыму построили… Это не так. Забирать точно ни у кого не забирали, вопрос в том, что государство тратит большие ресурсы в Крым – это обоснованная вещь и в большей части понимаемо… То, что мы задолжали Крыму – это правда, восполняем несделанное Украиной", — сказал Назаров.

Федеральный бюджет реструктуризировал задолженность многих регионов России, которые делали заимствования для финансирования проектов на своих территориях, отметил Назаров. По его словам, во многом это бремя с регионов России снято.

"Если пройти по улицам (городов Крыма), еще много что необходимо сделать. Фасады домов, тротуары – честно говоря, тоскливо на это смотреть. Притом, что сейчас большая часть средств идет на решение инфраструктурных задач – снять ограничения, связанные с водой, канализацией, энергоснабжением, дорогами, что является базовыми вещами", — заявил замминистра.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей.

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