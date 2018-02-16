СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Рассуждения, что финансирование проектов развития Крыма якобы ведется за счет средств других регионов России являются дилетантскими, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Федеральный бюджет реструктуризировал задолженность многих регионов России, которые делали заимствования для финансирования проектов на своих территориях, отметил Назаров. По его словам, во многом это бремя с регионов России снято.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей.
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