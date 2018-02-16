Галицкий покинет совет директоров "Магнита"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основатель "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Сергей Галицкий покинет совет директоров компании, сообщается в материалах "Магнита".

"Сергей Николаевич Галицкий, основатель и крупнейший акционер компании, сегодня проинформировал компанию о том, что он заключил договор с дочерним обществом банка ВТБ (ПАО) о продаже принадлежащих ему 29,656 миллиона акций компании (29,1% от общего количества размещенных акций), а также что он намерен сложить с себя полномочия генерального директора и члена совета директоров компании", — говорится в сообщении.

В пятницу ВТБ объявил о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения ФАС.