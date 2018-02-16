"Магнит" не будет менять дивидендную политику

Покупательница у одного из магазинов сети Магнит. Архивное фото

Покупательница у одного из магазинов сети Магнит. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" не планирует менять свою дивидендную политику и намерен выплатить дивиденды своим акционерам во второй половине 2018 года, кроме того, ритейлер изучит возможность проведения обратного выкупа акций, говорится в пресс-релизе "Магнита".

"Компания и приобретатель акций намерены сохранить дивидендную политику компании и выплатить дивиденды ее акционерам уже во второй половине 2018 года. Одновременно компания планирует рассмотреть возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 году", — говорится в сообщении.

"Предполагается, что часть выкупленных таким образом акций, будет использована для долгосрочного стимулирования менеджмента компании", — добавляет "Магнит".

В пятницу ВТБ объявил о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера.