Минэкономразвития усилит контроль выполнения ФЦП развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Контроль выполнения Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будет усилен, к ее реализации в 2018 году будут дополнительно привлечены специалисты, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Реализация части объектов ФЦП в Крыму и Севастополе отстает по срокам от графика, в том числе из-за недобросовестности подрядчика или заказчика строительства, сообщил заместитель министра. Власти Крыма и Севастополя ведут судебные тяжбы с рядом подрядных организаций, но в результате сроки строительства сдвигаются.

"Контроль необходим, чтобы было ясно, кто и что делает на каждом объекте… Мы совместно с Дирекцией (по управлению ФЦП) выработали некий шаблон, типовую конкурсную документацию, которая не позволяла бы ни подрядчику, ни заказчику трактовать законы, искать преференции или оспаривать решения", — заявил Назаров.

Учитывая большое количество объектов ФЦП, которые будут реализовываться в Крыму в 2018 году (около 370), будет отдельно выделена субсидия для формирования служб заказчика Крыма и Севастополя, сказал заместитель министра. Это позволит привлечь к работе в 2018 году дополнительный штат специалистов, в том числе из материковой России.

"Имеющийся потенциал, который был сформирован, не справится с задачей, это очевидно. Объем работ колоссальный", — добавил Назаров.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей.

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