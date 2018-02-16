В ЦБ назвали сумму, которую хакеры чаще всего выводят со счетов компаний

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 16 фев — РИА Новости. Половина несанкционированных операций со счетов юрлиц приходится на сегмент от 100 тысяч до одного миллиона рублей, сказано в "Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год" ЦБ РФ.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев во вторник сообщил, что объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц за 2017 год уменьшился на 17,4%, до 1,57 миллиарда рублей, при этом более половины этой сумы удалось вернуть на счета компаний.

Согласно данным документа, для несанкционированных операций со счетов юридических лиц формируется особенность в виде больших сумм каждой несанкционированной операции в отдельности. Половина (50,8%) всех несанкционированных операций со счетов компаний приходится на сегмент от 100 тысяч до одного миллиона рублей, а более трети (38,2%) операций – на сегмент от одного до десяти миллионов рублей.

По оценке регулятора, самой частой причиной совершения несанкционированных операций со счетов юридических лиц является воздействие вредоносного кода (54%). "С учетом того, что юридические лица в основном осуществляют операции через системы ДБО со стационарных компьютеров, причины, указываемые отчитывающимися операторами, в большинстве случаев могут быть сведены к воздействию вредоносного кода", — поясняет ЦБ.

При этом доля несанкционированных операций со счетов юридических лиц, о которых отсутствуют сведения о направлении информации в правоохранительные органы или соответствующая информация не направлялась, составляет 79%.

"Не обращаясь в правоохранительные органы и не требуя от государства принятия предусмотренных законом мер, занимая тем самым пассивную позицию, пострадавшие сами фактически оправдывают действия злоумышленников, формируют иллюзию их безнаказанности и провоцируют их дальнейшую активность", — предупреждают в ЦБ.