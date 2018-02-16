ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" на 138 миллиардов рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. ВТБ купил 29,1% акций "Магнита", сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей, сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума.

"Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит". Сумма сделки составляет порядка 138 миллиардов рублей", — сказал Костин после подписания.

Он отметил, что при закрытии сделки потребуется получение согласования ФАС.