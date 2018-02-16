Цены на нефть продолжают рост на ослаблении доллара

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне продолжающегося ослабления американской валюты, при этом рост ограничен опасениями по поводу роста добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,51% — до 64,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,54% — до 61,67 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 88,29 пункта.

Ранее в этом месяце биржи оказались под большим давлением на опасениях по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Постепенно мировые биржи вернулись к росту, при этом доллар дешевеет к основным мировым валютам до минимума с конца 2014 года.

Многие рынки Азии закрыты в пятницу в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Так, не работают рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи, что привело к низкому объему торгов.

Позднее в пятницу участники рынка ожидают статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно данным BHGE, за неделю по 9 февраля число нефтяных буровых установок в США подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единиц. Количество газодобывающих установок выросло за ту же неделю на три единицы, или на 1,7%, до 184 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США выросло сразу на 29 штук.