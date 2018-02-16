СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские и итальянские бизнесмены заключили меморандум о сотрудничестве, документ подписан на полях VI международного аграрного форума "АгроЭкспоКрым", который проходит в эти дни в Ялте, сообщила РИА Новости представитель организаторов форума Ольга Якубовская.

Форум "АгроЭкспоКрым" проходит в Ялте с 15 по 17 февраля. Его цель — продемонстрировать передовые аграрные технологии и новинки отрасли. В форуме участвует делегация из итальянской области Венето в составе четырех человек. Возглавил делегацию учредитель итальянской компании "Агровенеция" Элизео Бертолази.

"В рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между группой компаний "ЭкспоКрым" и российско-итальянской культурной организацией "Венето-Россия". Меморандум положит начало взаимному сотрудничеству и обмену опытом между предпринимательскими сообществами Крыма и Венето, в том числе и с применением итальянских технологий", — сказала Якубовская.

По ее словам, Италия и Крым похожи географически, климатически и человеческим ресурсом.

"Именно поэтому так перспективно взаимодействие в целях формирования и развития субъектов предпринимательства, установления деловых, культурных и социальных коммуникаций", — подчеркнула собеседница агентства.

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