СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские и итальянские бизнесмены заключили меморандум о сотрудничестве, документ подписан на полях VI международного аграрного форума "АгроЭкспоКрым", который проходит в эти дни в Ялте, сообщила РИА Новости представитель организаторов форума Ольга Якубовская.
"В рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между группой компаний "ЭкспоКрым" и российско-итальянской культурной организацией "Венето-Россия". Меморандум положит начало взаимному сотрудничеству и обмену опытом между предпринимательскими сообществами Крыма и Венето, в том числе и с применением итальянских технологий", — сказала Якубовская.
По ее словам, Италия и Крым похожи географически, климатически и человеческим ресурсом.
"Именно поэтому так перспективно взаимодействие в целях формирования и развития субъектов предпринимательства, установления деловых, культурных и социальных коммуникаций", — подчеркнула собеседница агентства.
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