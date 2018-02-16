Минэкономразвития оценило работу по реализации ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что власти Крыма и Севастополя оперативно работают по Федеральной целевой программе развития полуострова.

Ранее он отмечал, что около 85 миллиардов рублей уже перечислены Крыму и Севастополю для финансирования работ на более чем 370 объектах ФЦП развития полуострова в 2018 году. Заказчиками объектов являются власти этих двух регионов.

"Объем, конечно, разный – по масштабу финансирования (более 72 миллиардов – Крым, более 11 миллиардов рублей – Севастополь)… По началу года и один, и второй субъект оперативно отработали и представили все, что необходимо", — сказал РИА Новости Назаров.

Он подчеркнул, что представители властей двух регионов интересуются темпами работ соседей по реализации программы. "Они у меня интересуются, как ситуация у соседей. Они переживают за дело, это хорошо… Здоровая конкуренция между ними будет гарантировать успех мероприятий", — заявил Назаров.

Замминистра экономики РФ также положительно оценил работу дирекции по управлению ФЦП на полуострове, отметив, что она справляется со своей задачей.

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