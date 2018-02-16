Биткоин торгуется выше десяти тысяч долларов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в пятницу после превышения днем ранее психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Ethereum дешевел на 0,7%, до 929,44 доллара, Ripple — дешевел на 2,5%, до 1,12 доллара, Bitcoin Cash рос в цене на 11%, до 1504,71 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 475,37 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 9%.
После некоторого периода стабильности, когда основная криптовалюта торговалась возле отметки в 8 тысяч долларов, биткоин подорожал до 10 тысяч долларов впервые с конца января и его стоимость продолжает расти. Аналитики считают, что это событие может привлечь новых инвесторов на рынок виртуальных валют.
Некоторые аналитики отмечают рост интереса к цифровым валютам, несмотря на непостоянство рынка. "Несмотря на волатильность цен на криптовалюты мы продолжаем наблюдать растущий интерес к созданию инвестиционных продуктов в этой области", — приводит телеканал мнение главы финансово-технического подразделения Autonomous Next Лекса Соколина (Lex Sokolin). Только за последние три месяца стоимость биткоина варьировалась приблизительно между 6 и 20 тысячами долларов.