Костромская область передала часть полномочий по исполнению бюджета Минфину

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Костромская область передала отдельные полномочия по исполнению бюджета министерству финансов РФ, однако это не приведет к потере самостоятельности региона в проведении бюджетной политики и не означает введения "внешнего" управления, говорится в официальном ответе министерства финансов РФ сенатору от Костромской области Николаю Журавлеву, текст которого имеется распоряжении РИА Новости.

Ранее Журавлев направил обращение в министерство финансов с просьбой разъяснить условия передачи федеральному казначейству полномочий по исполнению бюджетов ряда регионов России, в том числе, Костромской области. В официальном ответе министерства отмечается, что передача отдельных полномочий финансовых органов региона федеральному казначейству не приводит к потере самостоятельности субъекта в проведении бюджетной политики.

"Передача полномочий… не означает введение временной финансовой администрации или "внешнего" управления в данном субъекте", — говорится в документе.

В своем ответе сенатору минфин РФ информирует, что заключение соглашения о казначейском сопровождении было одним из условий предоставления некоторым регионам в 2017 году кредитов из федерального бюджета. Речь идет о регионах, у которых на 1 января 2017 года "общий объем долговых обязательств … составил более 80% суммы доходов бюджета … без учета безвозмездных поступлений за 2016 год".

Министерство уточняет, что соглашение предусматривает, в частности, следующие моменты: федеральное казначейство ведет учет бюджетных обязательств и санкционирует оплату денежных обязательств регионального бюджета; в соглашении устанавливается перечень первоочередных расходов бюджета и очередность списания денежных средств, что четко контролирует федеральное казначейство.

"Заключение соглашения… позволяет обеспечить в полном объеме выполнение всех расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в первую очередь, социальных обязательств, в том числе определенных Указами президента Российской Федерации", — резюмирует министерство.

В конце 2017 года Костромская область, как регион с большой долговой нагрузкой, получила из федерального бюджета 12,1 миллиарда рублей бюджетных кредитов под 0,1% годовых. Средства были направлены на замещение банковских кредитов. Бюджетный эффект от этого оценивается в размере до 1 миллиарда рублей ежегодно. Данные ресурсы направляются на социальную сферу региона.

Долговая нагрузка на областной бюджет по итогам 2017 года составила 135%, что на 8,3% ниже показателя предыдущего года. Этот год областные власти собираются завершить с показателем госдолга 120% к собственным доходам, а к 1 января 2020 года намерены сократить долговую нагрузку еще на 20%.