В Смоленской области модернизируют крупный хлопчатобумажный комбинат

Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СМОЛЕНСК, 15 фев – РИА Новости. В Смоленской области модернизируют крупнейший в регионе Ярцевский хлопчатобумажный комбинат, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Островский и генеральный директор ООО "Союз Текстильных Компаний" Оксана Мелехина в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума

"Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта, направленного на комплексную модернизацию мощностей приготовительного, ткацкого и отделочного производств Ярцевского хлопчатобумажного комбината. Ожидается, что объем вложенных средств в 2018-2019 годах составит более 800 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Ярцевский ХБК является предприятием с полным производственно-технологическим циклом. Реализация инвестиционного проекта позволит повысить производственный потенциал компании, внедрить инновационные технологии, приобрести новое оборудование, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, в результате модернизации на комбинате будут созданы более 120 новых рабочих мест.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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