В Смоленской области построят крупный торговый распределительный центр

СМОЛЕНСК, 15 фев — РИА Новости. В Смоленской области будет создан крупный распределительный центр по длительному хранению, переработке и продаже овощей и фруктов, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.Российского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство центра, который разместится на площади в 16 тысяч квадратных метров.
"Ожидаемый социальный эффект выразится в создании 800 новых рабочих мест в течение 2018-2019 годов. При этом, объем вложенных инвестиций, по предварительной оценке, составит более 600 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, как отметил представитель пресс-службы, документ предусматривает сотрудничество, направленное на повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, предполагается развитие и совершенствование розничной торговли в Смоленской области, продвижение продукции российских, в том числе, местных производителей в торговых сетях компании.
"ИКС 5 Ритейл Групп" — очень серьезный игрок на российском рынке. Поэтому приход такого инвестора в Смоленскую область меня как руководителя региона не может не радовать. Распределительный центр, который будет построен компанией на Смоленщине, позволит, в первую очередь, смоленским сельхозпроизводителям, а также аграриям из соседних регионов получить серьезную площадку для гарантированного сбыта своей продукции", – сказал глава региона, комментируя подписанное соглашение.
В свою очередь, Станислав Наумов выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
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