В Смоленской области построят крупный торговый распределительный центр

СМОЛЕНСК, 15 фев — РИА Новости. В Смоленской области будет создан крупный распределительный центр по длительному хранению, переработке и продаже овощей и фруктов, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

По его словам, губернатор области Алексей Островский и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" Станислав Наумов в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство центра, который разместится на площади в 16 тысяч квадратных метров.

"Ожидаемый социальный эффект выразится в создании 800 новых рабочих мест в течение 2018-2019 годов. При этом, объем вложенных инвестиций, по предварительной оценке, составит более 600 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметил представитель пресс-службы, документ предусматривает сотрудничество, направленное на повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, предполагается развитие и совершенствование розничной торговли в Смоленской области, продвижение продукции российских, в том числе, местных производителей в торговых сетях компании.

"ИКС 5 Ритейл Групп" — очень серьезный игрок на российском рынке. Поэтому приход такого инвестора в Смоленскую область меня как руководителя региона не может не радовать. Распределительный центр, который будет построен компанией на Смоленщине, позволит, в первую очередь, смоленским сельхозпроизводителям, а также аграриям из соседних регионов получить серьезную площадку для гарантированного сбыта своей продукции", – сказал глава региона, комментируя подписанное соглашение.

В свою очередь, Станислав Наумов выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.

"Мы выбирали место, где будет располагаться современный распределительный центр, оценивая предложения из нескольких субъектов Федерации. И однозначно сделали выбор в пользу Смоленской области. Гарантируем, что это будет современное высокотехнологичное производство и подтверждаем, что интересы местных сельхозтоваропроизводителей будут в приоритете", — отметил Наумов, которого цитирует пресс-служба администрации Смоленской области.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.