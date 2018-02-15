Биткоин превысил психологическую отметку в десять тысяч долларов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) ускорила рост и преодолела психологический рубеж в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.31 мск биткоин рос в цене на 7,36% — до 10,013 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта несколькими минутами ранее достигала отметки в 10,047 тысячи долларов.

Последний раз биткоин торговался чуть выше 10 тысяч долларов в конце января.

Как пишет издание Business Insider, динамика биткоина совпадает с динамикой торгов на мировых фондовых биржах, которые обрушились на прошлой неделе и теперь коррекционно восстанавливаются. При этом издание отмечает, что это может быть просто совпадением.

Аналитики полагают, что рост курса биткоина может быть связан с приближением китайского Нового года, который отмечается 16 февраля.

Китай является одним из крупнейших мировых криптовалютных рынков.