Биткоин превысил психологическую отметку в десять тысяч долларов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) ускорила рост и преодолела психологический рубеж в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Последний раз биткоин торговался чуть выше 10 тысяч долларов в конце января.
Как пишет издание Business Insider, динамика биткоина совпадает с динамикой торгов на мировых фондовых биржах, которые обрушились на прошлой неделе и теперь коррекционно восстанавливаются. При этом издание отмечает, что это может быть просто совпадением.
Аналитики полагают, что рост курса биткоина может быть связан с приближением китайского Нового года, который отмечается 16 февраля.
Китай является одним из крупнейших мировых криптовалютных рынков.