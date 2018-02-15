Объем инвестиций в Рязанскую область может увеличиться в 2018 году на 50%

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Рязанская область рассчитывает в 2018 году увеличить объем инвестиций в полтора раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Николай Любимов.

"В прошлом году у нас был рост инвестиций 30%, это в денежном выражении 120 миллиардов рублей. В этом году мы хотим увеличить объем инвестиций в полтора раза", —сказал он.

По словам Любимова в последнее время наблюдается рост отечественных инвестиций.

"Что касается структуры, конечно, львиная доля — это российские инвестиции, приблизительно 85%. Наши инвесторы стали вкладываться в большей степени. Я думаю, эта динамика в ближайшее время продолжится за счет наших инвестиций, за счет низкой ставки по кредитам, за счет продолжения мер господдержки. Мы в этом отношении работаем по нескольким параметрам, конечно, это разного рода преференции по налогам, а в качестве нашего конкурентного преимущества можно назвать единое окно для инвесторов — с самого начала и до бесконечности.

Я считаю, что даже после завершения строительства инвестора надо продолжать поддерживать, сопровождать, помогать ему. Это касается как наших действующих предприятий, так и тех, которые приходят. Еще одно наше преимущество —это более низкие тарифы на электроэнергию, поскольку у нас две генерирующие компании на территории региона", — отметил губернатор.

На инвестиционный климат в регионе положительно влияют снижение ставки по кредитам, наличие целого ряда федеральных институтов развития, таких как фонд поддержки малого и среднего бизнеса, фонд развития промышленности, фонд развития моногородов, фонд прямых инвестиций, уточнил Любимов.

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