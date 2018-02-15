ВТБ профинансирует инвестпроект ООО "Эпромет" по производству катанки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Банк ВТБ и ООО "Эпромет" (входит в ГК "Полимер") подписали кредитные соглашения на общую сумму 1 миллиард рублей на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба банка.

Соглашения заключены в рамках программы льготного финансирования предприятий малого и среднего бизнеса "Программа 1706", реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ. Программа была утверждена постановлением правительства РФ №1706 от 30 декабря 2017 года.

Как уточнили в пресс-службе, инвестиции в размере 900 миллионов рублей будут направлены предприятием на модернизацию производства медной и алюминиевой катанки, используемой в металлургической отрасли, а оборотный кредит в размере 100 миллионов рублей — на приобретение сырья для производства катанки.

"Мы сотрудничаем с ГК "Полимер" с 2015 года. С учетом новых соглашений общая сумма кредитных средств, предоставленных банком ВТБ этому партнеру, составила 3,9 миллиарда рублей, и мы уверены, что предприятие продолжит свое динамичное развитие, а мы будем рады и в дальнейшем этому содействовать", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента корпоративной сети — старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко.