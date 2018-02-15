В Вологодской области запустят пилотный проект деревянного домостроения

ВОЛОГДА, 15 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Пилотный проект развития малоэтажного деревянного строительства запустят в Вологодской области совместно с Российским союзом строителей, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Виталий Тушинов.

"По данным соцопросов, интерес вологжан к индивидуальному жилищному строительству растет. В перспективе мы рассматриваем Вологодчину как площадку для запуска пилотного проекта по развитию малоэтажного деревянного домостроения в масштабах страны. Понимание по этому вопросу с Российским союзом строителей найдено. В нашей области для этого есть все возможности: сильная Ассоциация деревянного домостроения, а также связи с крупнейшими производителями домокомплектов, известными и на мировом рынке", — рассказал Тушинов.

По его словам, в Вологде и Череповце образцы деревянных домов представлены на выставках в Вологодской слободе и усадьбе Гальских. Там все желающие смогут познакомиться с продукцией ведущих строительных компаний.

"В планах областного правительства — совместно с лесопромышленниками разработать готовые проекты типовых домокомплектов, рассчитанных на разных потребителей. Важно, чтобы каждый мог подобрать себе современный и энергоэффективный дом, удобный по площади, дизайну и стоимости. Мы готовы сотрудничать с производителями таких комплектов, оказывая им всяческую поддержку для продвижения их товаров — в первую очередь, на вологодском рынке", — пояснил Тушинов.

По словам заместителя губернатора, первые шаги в этом направлении областное правительство уже сделало: из регионального дорожного фонда ежегодно выделяются средства на развитие улиц и дорог на территории комплексной застройки и земельных участков, выделяемых многодетным семьям.

"Идея деревянного домостроения и малоэтажной застройки позволяет гражданам создать для себя максимально комфортные условия проживания. К сожалению, пока недостаточно специалистов и архитекторов, специализирующихся на проектах в этой сфере. Впрочем, при поддержке федерального центра мы сможем восполнить этот пробел в вузах Вологодской области", — подчеркнул Тушинов.