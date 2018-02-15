Мосгоризбирком сэкономил свыше шести миллионов рублей в 2017 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Порядка 6 миллионов рублей бюджета Москвы было сэкономлено московской городской избирательной комиссией в 2017 году, средства будут возвращены в городской и федеральный бюджеты, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

"В прошлом году мы потратили 337 миллионов рублей, в том числе на обеспечение деятельности непосредственно аппарата нашей городской комиссии — заработная плата, канцтовары и прочие расходы в сфере здравоохранения, компенсации медицинского страхования и эксплуатации информационных ресурсов… Мы выполнили все это с экономией в 6 миллионов рублей средств городского бюджета", — сказал Горбунов.

Он отметил, что из федерального бюджета Мосгоризбиркома в 2017 году было выделено порядка 61,3 миллиона рублей, откуда сэкономлено 900 тысяч рублей за счет налогов и командировок.