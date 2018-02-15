МВД считает необходимым регламентировать оборот криптовалюты

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел считает необходимым регламентировать порядок оборота криптовалюты в РФ, поскольку ее могут использовать для отмывания криминальных капиталов, сообщил в четверг начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

По его словам, одним из востребованных средств для отмывания преступных доходов являются криптовалюты, "анонимность и транснациональность которых в совокупности с активным развитием теневого интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания криминального капитала".

"В этой связи полагаю необходимым поддержать законодательную инициативу Центробанка, которая предполагает регламентировать порядок оборота криптовалюты в РФ", — сказал он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.