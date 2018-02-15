Воронежская область подписала меморандум с АСИ и Внешэкономбанком

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Правительство Воронежской области, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи меморандум о взаимодействии, сообщило в четверг правительство региона.

Подписание меморандума стало первым мероприятием деловой программы воронежской делегации, которую возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев. Со стороны правительства региона документ подписал Гусев, со стороны Внешэкономбанка – председатель ВЭБ Сергей Горьков, со стороны АСИ – генеральный директор Светлана Чупшева.

Как отмечают областные власти, документ предусматривает сотрудничество сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития области, укрепления экономического, промышленного и экспортного потенциала региона.

"Стороны договорились взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий – особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов", — говорится в сообщении.

В рамках меморандума планируется также реализация существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в сфере проектного управления, разработанных Внешэкономбанком.

"Главной задачей взаимодействия с Внешэкономбанком и АСИ для правительства региона является формирование совместной, системной работы по повышению инвестиционной привлекательности Воронежской области. Мы намерены сотрудничать по направлениям стратегического планирования, определению перспективных приоритетных направлений экономического развития и конкурентных преимуществ региона, проработке инвестиционных возможностей области и их реализации", – сказал Гусев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

Другие новости региона читайте здесь >>