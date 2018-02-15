Воронежская область подписала меморандум с АСИ и Внешэкономбанком

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Правительство Воронежской области, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи меморандум о взаимодействии, сообщило в четверг правительство региона.
Подписание меморандума стало первым мероприятием деловой программы воронежской делегации, которую возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев. Со стороны правительства региона документ подписал Гусев, со стороны Внешэкономбанка – председатель ВЭБ Сергей Горьков, со стороны АСИ – генеральный директор Светлана Чупшева.
Как отмечают областные власти, документ предусматривает сотрудничество сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития области, укрепления экономического, промышленного и экспортного потенциала региона.
"Стороны договорились взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий – особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов", — говорится в сообщении.
В рамках меморандума планируется также реализация существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в сфере проектного управления, разработанных Внешэкономбанком.
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