В Адыгее планируют построить животноводческий комплекс

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Власти Адыгеи и руководство компании "Премиум" на инвестфоруме в Сочи заключили соглашение о намерениях по строительству животноводческого комплекса стоимостью 1,2 миллиарда рублей; реализация проекта позволит на 15% заместить закупаемое в других регионах сырьё, сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

Уточняется, что строительство животноводческого комплекса на 1 тысячу голов дойного стада планируется в хуторе Свободный Труд Шовгеновского района республики. Общий объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей.

"Соглашение о намерениях по реализации данного проекта было заключено сегодня между премьер-министром РА Александром Наролиным и директором ООО "Премиум" Мадином Тлюстангеловым на Российском инвестиционном форуме "Сочи – 2018"", — говорится в сообщении.

Как поясняют республиканские власти, реализация проекта позволит компании построить собственную молочную ферму и на 15% заместить закупаемое в других регионах сырье.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь >>