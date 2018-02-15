BMW планирует построить завод в Калининградской области в 2020 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. BMW может начать строительство завода в Калининградской области в 2020 году, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров немецкого автопроизводителя и российских властей.

"Обсуждается начало (строительства) в 2020 году", — сказал собеседник агентства. По его данным, окончательный выбор между кластером "Автотора" и индустриальным парком "Храброво" (обе площадки в Калининградской области) пока не сделан.

Ранее в четверг стало известно, что BMW подала в Минпромторг заявку на заключение специнвестконтракта (СПИКа) на строительство завода по производству автомобилей. В декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что BMW ведет переговоры о строительстве завода с тремя регионами: Московской областью, Санкт-Петербургом и Калининградом.

Автоконцерн обещал принять окончательное решение о строительстве завода в России в первом полугодии 2018 года. Гендиректор "BMW Group Россия" Максимилиан Келльнер оценивал объем вложений в сумму более 50 миллионов евро. В начале января 2018 года стало известно, что немецкий автоконцерн в декабре зарегистрировал дочернюю компанию в Калининграде — ООО "БМВ Русланд Аутомотив".

BMW с 1999 года и по текущий момент собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора". Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию, и "Автотор" надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW.

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