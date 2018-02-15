BMW планирует построить завод в Калининградской области в 2020 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. BMW может начать строительство завода в Калининградской области в 2020 году, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров немецкого автопроизводителя и российских властей.
Ранее в четверг стало известно, что BMW подала в Минпромторг заявку на заключение специнвестконтракта (СПИКа) на строительство завода по производству автомобилей. В декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что BMW ведет переговоры о строительстве завода с тремя регионами: Московской областью, Санкт-Петербургом и Калининградом.
Автоконцерн обещал принять окончательное решение о строительстве завода в России в первом полугодии 2018 года. Гендиректор "BMW Group Россия" Максимилиан Келльнер оценивал объем вложений в сумму более 50 миллионов евро. В начале января 2018 года стало известно, что немецкий автоконцерн в декабре зарегистрировал дочернюю компанию в Калининграде — ООО "БМВ Русланд Аутомотив".
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