"Росконгресс" поможет в продвижении инвестпроектов Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев — РИА Новости. Архангельская область подписала на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве с Фондом "Росконгресс" и Ассоциацией юристов России с целью повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам Орлова, приоритетными направлениями трехстороннего сотрудничества являются повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Архангельской области, продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках, а также повышение уровня правовой культуры и правового просвещения граждан и бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что соглашение даст возможность использовать дополнительные инструменты для привлечения инвесторов.

"Прежде всего, это конгрессно-выставочная деятельность. "Росконгресс" сегодня является крупнейшим оператором по конгрессно-выставочной деятельности, и это сотрудничество будет полезно и для продвижения региона и его предприятий и компаний, и для привлечения инвестора в Поморье",- приводятся в сообщении слова Орлова.

Одним из важнейших направлений сотрудничества с "Росконгрессом" станет подготовка к проведению международного Арктического форума "Арктика-территория диалога" в Архангельске в 2019 году. "Формируются новые направления деятельности, расширяется круг площадок, на которых будут отрабатываться юридические, социальные, прикладные аспекты жизни в Арктической зоне", — пояснил губернатор.

Как сообщил заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Архангельской области Виктор Иконников, в ближайшее время будут подготовлены конкретные предложения, которые интересны региону с точки зрения продвижения на площадках "Росконгресса".

"Это важно для позиционирования бизнеса среди федеральных партнеров, других регионов, потенциальных клиентов наших компаний, которые проявляют интерес к Архангельской области", — процитировали в пресс-службе слова Иконникова.

Другие новости региона читайте здесь >>