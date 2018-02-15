РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Ростовская область и Сбербанк договорились о сотрудничестве, в частности, в реализации инвестпроектов, программ жилищного строительства и ЖКХ, поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает правительство региона.

Соответствующее соглашение на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" в четверг подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Документ определяет основы сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Ростовской области.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, реализации программ инфраструктурного развития, жилищного строительства, реформирования ЖКХ. В числе других направления сотрудничества — предоставление государственных и муниципальных услуг, развитие системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

"Ростовская область обладает большим потенциалом для успешного экономического развития, и наше соглашение поможет реализовать этот потенциал", — отметил Греф.

Голубев добавил, что Сбербанк — один из крупнейших партнеров области по многим программам и проектам. "Среди наиболее важных я бы назвал взаимодействие по разработке и внедрению стандартов сервиса в МФЦ, поддержку базового перевозчика аэропорта "Платов" компании "Азимут", недавно стартовавшую образовательную программу для начинающих предпринимателей "Бизнес-класс" и многие другие совместные проекты", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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