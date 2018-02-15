Путин призвал контролировать целевое расходование средств по госпрограммам

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Целевое расходование бюджетных средств при реализации новой госпрограммы вооружений и строительстве крупных инфраструктурных объектов должно внимательно отслеживаться, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Прошу также внимательно отслеживать целевое расследование бюджетных средств на всех уровнях, в том числе при выполнении новой программы вооружений, а также при реализации других ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных объектов", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.