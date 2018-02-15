Смоленщина намерена реализовать инвестпроекты более чем на 5 млрд рублей

СМОЛЕНСК, 15 фев — РИА Новости. Ряд соглашений, предусматривающих реализацию на территории Смоленской области крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей, планируют подписать власти региона на открывшемся в четверг в Сочи XVII Российском инвестиционном форуме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По предварительным оценкам, в форуме примут участие более четырех тысяч человек из 73-х субъектов РФ, а также представители порядка 80 крупнейших зарубежных компаний. Программа форума включает в себя три крупных тематических блока: "Новая региональная политика: совершенствуя управление", "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" и "Улучшая качество жизни". Первая секция посвящена вопросам развития системы государственного управления. В рамках второго блока участники обсудят пути стимулирования регионального предпринимательства, в частности, через механизм народного финансирования (краудфандинга), источники эффективности экономики субъектов РФ, будущее российских брендов на мировых рынках. Во время работы площадки "Улучшая качество жизни" будут рассматриваться вопросы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.