Путин заявил о необходимости надежно защищать права вкладчиков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прокуратура должна надежно защищать права вкладчиков и бороться с отмыванием преступных доходов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно повысить уровень координации правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушение законодательства в банковской сфере в кредитных учреждениях. Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.