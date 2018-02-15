Путин прокомментировал необоснованные проверки бизнеса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, но нужно тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, в ближайшее время работа надзорных органов перейдет на рискоориентированный подход, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры, защита предпринимательских свобод и пресечение любых попыток давления на бизнес остается важнейшей задачей органов прокуратуры. "В этой связи отмечу, что во многом благодаря принципиальным действиям прокуратуры, прокуроров снизилась количество необоснованных проверок", — сказал Путин.

По его словам, в ближайшее время работа контрольных и надзорных органов перейдет на рискоориентированный подход, необременительный для бизнеса, и при этом эффективно защищающий права граждан-потребителей.

"Нужно тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, споры. Также должны проверяться ситуации с немотивированными, или, проще сказать, заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса, а виновные, безусловно, привлекаться к ответственности", — сказал Путин.

"Послушайте, уважаемые коллеги, вы не можете не видеть, не замечать на местах. Это проблема сегодня, и ее надо решать", — подчеркнул Путин.