Костин поддержал работу Набиуллиной по расчистке банковского сектора

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин поддержал работу председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая начала работу по расчистке банковского сектора и внесла вклад в снижение инфляции к самым низким за всю историю страны показателям.

"Я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину. Она женщина, но, наверное, единственный из руководителей Центрального банка за весь постсоветский период, который имела по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора, чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, "guts", кишок, чтобы это сделать", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что главу Центробанка много критикуют за ее действия в этом направлении, однако сам Костин Набиуллину поддерживает. Он также назвал главу регулятора хорошим специалистом в области макроэкономики.

"Она действительно выстроила систему, которая привела сегодня, совместно с правительством, к самой низкой инфляции за всю историю нашей страны, но она и сумела действительно сегодня довольно четко контролировать банковский сектор", — указал Костин.