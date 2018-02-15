РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Мусатов: ВТБ Факторинг давно перерос классическую модель бизнеса в отрасли

14:0715.02.2018
(обновлено: 14:10 15.02.2018)
0460
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБГенеральный директор ВТБ Факторинг Антон МусатовГенеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Генеральный директор ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) Антон Мусатов рассказал РИА Новости о ситуации на рынке факторинга, о планах компании по выходу в новые сегменты и развитию новых направлений:

—  Каким стал 2017 год для рынка факторинга? Можно ли говорить о насыщении рынка?

— Прошлый год для рынка факторинга был достаточно хорошим — по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК) совокупный измеряемый портфель участников за год увеличился на 156 миллиардов рублей, рост составил 61%.

Председатель правления Ассоциации факторинговых компаний, генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов
© Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ
Портфель "ВТБ Факторинг" в 2017 г вырос в 1,5 раза - до 135 млрд рублей
Конкуренция на рынке довольно высокая, особенно в сегменте финансирования крупных корпоративных клиентов. В борьбе за таких клиентов участвуют крупные факторинговые компании — у них есть доступ к клиентским базам финансовых групп, частью которых они являются, а также фондирование по приемлемым ставкам. Поэтому небольшие игроки сосредоточились на работе со средним и малым бизнесом. В этом сегменте клиенты "поставлены" на входящий поток, продукты стандартизированы, а процессы унифицированы. Что касается работы с крупными компаниями, то для таких клиентов стоимостные условия, безусловно, важны, но только их недостаточно — необходим индивидуальный подход к потребностям конкретного бизнеса и готовность разрабатывать штучные решения конкретно под его задачи. Такой подход требует от фактора большого опыта и широкой экспертизы. Сделки с крупными компаниями — это сложные проекты, которые, зачастую, находятся вне традиционного понимания факторинга.

— Какие результаты по итогам года показала ваша компания?

— По итогам прошлого года наш портфель вырос на 45 миллиардов рублей — в 1,5 раза. Это самый большой прирост объема бизнеса на рынке факторинга. Размер нашего портфеля составляет 135 миллиардов рублей, общий показатель по рынку — 460 миллиардов рублей. По данным АФК, наша компания шестой год занимает первое место на рынке факторинга России с долей порядка 30%. На ВТБ Факторинг приходится более 40% от совокупного дохода всех участников. В прошлом году на одного нашего сотрудника пришлось более 60 миллионов рублей дохода компании, что является подтверждением эффективности персонала. Ежегодно мы отчисляем в бюджет страны налоги на сумму порядка 2 миллиардов рублей и входим в список крупнейших налогоплательщиков РФ.

— За счет чего удалось так вырасти на фоне высокой базы?

— Один из главных факторов роста показателей — принадлежность к группе ВТБ и активная работа с корпоративно-инвестиционным бизнесом. Наши факторинговые решения входят в линейку продуктов для крупных клиентов. Все внутренние процессы взаимодействия с коллегами выстроены четко, единая команда работает очень слаженно и для абсолютно каждого клиента мы формируем свое уникальное решение с учетом его потребностей. Как результат, с каждым годом все больше корпоративных клиентов для финансирования своих масштабных и значимых проектов выбирают факторинг.

Председатель правления Ассоциации факторинговых компаний, генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов
© Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ
Антон Мусатов: факторинг будет осваивать новые рыночные ниши
Также свои плоды принесла наша активная работа по факторинговому финансированию кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance, а также развитие долгосрочного факторинга. В 2017 году около 60,5 миллиардов рублей предоставленного финансирования — это длинные деньги, на срок более 180 дней, есть сделки на 4-5 лет. Все это позволило нам активно работать в новых рыночных нишах и значительно увеличить размеры бизнеса.

Наша компания давно перестала заниматься только традиционным факторинговым бизнесом, мы давно переросли классический факторинг — каждое наше решение уникально, механизм факторинга лежит только в основе его, реализовываем передовые решения для финансовых задач любой сложности.

— Можно ли назвать финансирование кредиторской задолженности новым трендом факторингового рынка?

— Безусловно. Мы делаем очень существенный объем бизнеса на этом направлении. Более того, 2017 год можно назвать годом решений для финансирования кредиторской задолженности: каждый третий новый клиент пришел к нам с такой потребностью, почти пятая часть средств была предоставлена поставщикам крупных компаний для урегулирования кредиторской задолженности.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка ВТБ
Антон Мусатов: факторинг и кредиты можно и нужно сочетать
Речь идет о сложных механизмах — мы синхронизируем закупочные, производственные и коммерческие циклы компаний с их финансовыми потоками. Явным трендом можно считать тот факт, что крупные промышленные предприятия начали активно выстраивать полноценные программы финансирования для своих поставщиков — то, что принято называть Supply Chain Finance (SCF).

Российский рынок факторинга следует за европейским трендом, где SCF или программы финансирования поставщиков активно развиваются. С помощью SCF крупные компании упрощают производственные и операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков. Такие решения усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, в результате повышается надежность и качество поставок.

— Ваша компания исторически работала в крупном корпоративном сегменте, а недавно заявила, что планирует начать работать также со средним и малым бизнесом. Чем вызвано такое решение?

— Действительно, перед нами стоит новый вызов. Решение связано, в первую очередь, с глобальными изменениями в группе ВТБ — объединением ВТБ и ВТБ24 и созданием универсального банка, ориентированного на все сегменты бизнеса. Задача нашей компании как части группы — охватить все направления.

— Какие направления планируете развивать в этом году?

— В 2018 году ВТБ Факторинг будет уделять особое внимание дальнейшему повышению эффективности бизнеса через цифровые каналы, сохранению высокого уровня удовлетворенности клиентов и высокого операционного результата. Начало дополнительной активной работы в сегменте среднего и малого бизнеса — одна из наших масштабных задач. Мы преследуем цель охватить все клиентские сегменты группы ВТБ.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена