Мусатов: ВТБ Факторинг давно перерос классическую модель бизнеса в отрасли

Генеральный директор ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) Антон Мусатов рассказал РИА Новости о ситуации на рынке факторинга, о планах компании по выходу в новые сегменты и развитию новых направлений:

— Каким стал 2017 год для рынка факторинга? Можно ли говорить о насыщении рынка?

— Прошлый год для рынка факторинга был достаточно хорошим — по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК) совокупный измеряемый портфель участников за год увеличился на 156 миллиардов рублей, рост составил 61%.

Конкуренция на рынке довольно высокая, особенно в сегменте финансирования крупных корпоративных клиентов. В борьбе за таких клиентов участвуют крупные факторинговые компании — у них есть доступ к клиентским базам финансовых групп, частью которых они являются, а также фондирование по приемлемым ставкам. Поэтому небольшие игроки сосредоточились на работе со средним и малым бизнесом. В этом сегменте клиенты "поставлены" на входящий поток, продукты стандартизированы, а процессы унифицированы. Что касается работы с крупными компаниями, то для таких клиентов стоимостные условия, безусловно, важны, но только их недостаточно — необходим индивидуальный подход к потребностям конкретного бизнеса и готовность разрабатывать штучные решения конкретно под его задачи. Такой подход требует от фактора большого опыта и широкой экспертизы. Сделки с крупными компаниями — это сложные проекты, которые, зачастую, находятся вне традиционного понимания факторинга.

— Какие результаты по итогам года показала ваша компания?

— По итогам прошлого года наш портфель вырос на 45 миллиардов рублей — в 1,5 раза. Это самый большой прирост объема бизнеса на рынке факторинга. Размер нашего портфеля составляет 135 миллиардов рублей, общий показатель по рынку — 460 миллиардов рублей. По данным АФК, наша компания шестой год занимает первое место на рынке факторинга России с долей порядка 30%. На ВТБ Факторинг приходится более 40% от совокупного дохода всех участников. В прошлом году на одного нашего сотрудника пришлось более 60 миллионов рублей дохода компании, что является подтверждением эффективности персонала. Ежегодно мы отчисляем в бюджет страны налоги на сумму порядка 2 миллиардов рублей и входим в список крупнейших налогоплательщиков РФ.

— За счет чего удалось так вырасти на фоне высокой базы?

— Один из главных факторов роста показателей — принадлежность к группе ВТБ и активная работа с корпоративно-инвестиционным бизнесом. Наши факторинговые решения входят в линейку продуктов для крупных клиентов. Все внутренние процессы взаимодействия с коллегами выстроены четко, единая команда работает очень слаженно и для абсолютно каждого клиента мы формируем свое уникальное решение с учетом его потребностей. Как результат, с каждым годом все больше корпоративных клиентов для финансирования своих масштабных и значимых проектов выбирают факторинг.

Также свои плоды принесла наша активная работа по факторинговому финансированию кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance, а также развитие долгосрочного факторинга. В 2017 году около 60,5 миллиардов рублей предоставленного финансирования — это длинные деньги, на срок более 180 дней, есть сделки на 4-5 лет. Все это позволило нам активно работать в новых рыночных нишах и значительно увеличить размеры бизнеса.

Наша компания давно перестала заниматься только традиционным факторинговым бизнесом, мы давно переросли классический факторинг — каждое наше решение уникально, механизм факторинга лежит только в основе его, реализовываем передовые решения для финансовых задач любой сложности.

— Можно ли назвать финансирование кредиторской задолженности новым трендом факторингового рынка?

— Безусловно. Мы делаем очень существенный объем бизнеса на этом направлении. Более того, 2017 год можно назвать годом решений для финансирования кредиторской задолженности: каждый третий новый клиент пришел к нам с такой потребностью, почти пятая часть средств была предоставлена поставщикам крупных компаний для урегулирования кредиторской задолженности.

Речь идет о сложных механизмах — мы синхронизируем закупочные, производственные и коммерческие циклы компаний с их финансовыми потоками. Явным трендом можно считать тот факт, что крупные промышленные предприятия начали активно выстраивать полноценные программы финансирования для своих поставщиков — то, что принято называть Supply Chain Finance (SCF).

Российский рынок факторинга следует за европейским трендом, где SCF или программы финансирования поставщиков активно развиваются. С помощью SCF крупные компании упрощают производственные и операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков. Такие решения усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, в результате повышается надежность и качество поставок.

— Ваша компания исторически работала в крупном корпоративном сегменте, а недавно заявила, что планирует начать работать также со средним и малым бизнесом. Чем вызвано такое решение?

— Действительно, перед нами стоит новый вызов. Решение связано, в первую очередь, с глобальными изменениями в группе ВТБ — объединением ВТБ и ВТБ24 и созданием универсального банка, ориентированного на все сегменты бизнеса. Задача нашей компании как части группы — охватить все направления.

— Какие направления планируете развивать в этом году?

— В 2018 году ВТБ Факторинг будет уделять особое внимание дальнейшему повышению эффективности бизнеса через цифровые каналы, сохранению высокого уровня удовлетворенности клиентов и высокого операционного результата. Начало дополнительной активной работы в сегменте среднего и малого бизнеса — одна из наших масштабных задач. Мы преследуем цель охватить все клиентские сегменты группы ВТБ.