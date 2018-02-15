Суд зарегистрировал иск Promsvyaz Capital братьев Ананьевых к ЦБ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление нидерландской Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим основным собственникам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, в котором компания просит признать незаконными решения и действия Центрального банка России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Ранее сообщалось, что арбитраж Москвы 14 февраля зарегистрировал заявление от лица санируемого Промсвязьбанка также к Центробанку России, предмет и основания требований в материалах суда не раскрываются. Третьим лицом там также привлечена управляющая компания ФКБС.
В январе власти РФ решили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.
По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.