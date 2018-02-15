На Смоленщине займутся производством элитного семенного материала картофеля

СМОЛЕНСК, 15 фев — РИА Новости. В Смоленской области, одним из приоритетов в аграрной политики которой, является развитие картофелеводства, будет создана лаборатория микроклонального размножения картофеля, где будет производиться элитный семенной материал новых российских сортов для местных сельхозтоваропроизводителей, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

По его словам, организация современной лаборатории станет еще одним шагом к формированию новой технологической базы, основанной на современных научных достижениях. "Ее создание осуществляется в целях исполнения указа президента России "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства" и направлено на развитие селекции и семеноводства картофеля в России", — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что исследовательская площадка разместится на базе Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСА). В проекте также примут участие областная сельскохозяйственная опытная станция им. А.Н.Энгельгардта и Козинский тепличный комбинат.

С целью изучения передового опыта смоленские специалисты по поручению главы региона посетили Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, являющийся крупнейшим научно-методическим центром по проблемам картофелеводства и специализирующийся на разработке новых методов и технологий селекции сортов сельскохозяйственной культуры, совершенствовании семеноводства на основе современных научно-обоснованных технологий, разработке системы защиты от болезней, вредителей и сорняков.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в Смоленской области было произведено свыше 200 тысяч тонн картофеля, при этом урожай в сельскохозяйственных организациях на 33% превысил показатели 2016 года, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 23%.

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