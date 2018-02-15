В ВТБ заинтересованы в дальнейшем снижении ставки Центробанка

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заинтересован в дальнейшем снижении ставки Банком России.

"Я, как банкир, пока еще заинтересован в дальнейшем снижении ставки", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 9 февраля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.

"Снижение ставки (ЦБ — ред.) позитивно для экономики, потому что облегчается доступ к каким-либо ресурсам, удешевляется для компании, больше инвестиций будет, повышение и доходов населения… это все как цепочка. Для банков есть и вторая сторона, потому что на таком уровне будет обязательно снижаться маржа банковская, потому что при низкой ставке кредитования она очень большой быть не может, и банки это понимают. Но компенсация будет. Во-первых — рост объемов кредитования, во-вторых — больше надежности наших заемщиков", — пояснил Костин.

"Есть такое правильное мнение, что она (ставка — ред.) должна зависеть от инфляции… Я думаю, что ставка в 5% вполне была бы реальной", — заявил он.

В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Причем декабрьское снижение сразу на 50 базисных пунктов стало некоторым сюрпризом для аналитиков и участников рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда объяснила данное решение тем, что у регулятора в позитивную сторону поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом Банк России дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.