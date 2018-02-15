МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что курс рубля будет оставаться стабильным и исключает повторение девальвации 2014 года.

"Рубль последнее время демонстрировал достаточно серьёзную стабильность. Я думаю, что есть основания считать, что в принципе он достаточно стабильным будет", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24"

"Тем более есть позитивные сдвиги. Допустим, крупнейшие рейтинговые агентства сегодня заявили о том, что у них позитивный взгляд, и о том, что, возможно, вернут Россию на инвестиционный уровень. Они явно погорячились в политических целях в свое время. Поэтому я думаю, что если не будет каких-то неожиданностей, то рубль будет вести себя достаточно спокойно, не будет серьезных провалов, ничего подобного, что было в 2014 году, у нас не будет", — отметил он.

Агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ 23 февраля.

Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.