Костин считает, что у США нет основания для ужесточения санкций против ВТБ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Оснований для ужесточения санкций США против ВТБ нет, а слухи о применении новых санкций к банку после публикации "кремлевского списка" ни на чем не основаны, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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"Они ни на чем не основаны", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24" , комментируя слухи о возможности применения новых санкций США к ВТБ. "Нет никаких оснований для этого, никаких решений, или даже каких-то утечек", — добавил он.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Между тем, ВТБ с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США на фоне ухудшения ситуации на Украине, которые осложняют привлечение банком финансирование и проведение банковских операций.