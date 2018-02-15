ЦБ отметил смещение интересов хакеров в сторону клиентов банков

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 15 фев — РИА Новости. Банк России видит, что интересы злоумышленников смешаются с атак на сами банки в сторону их клиентов — физических и юридических лиц, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

"Мы отчетливо видим, что идёт смещение интересов злоумышленников — раньше хакеры атаковали банки, сейчас это не очень актуально, все смещается опять в сторону клиентов, причём разных клиентов", — сказал он на X Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"Важно понимать, что происходит с социальной инженерией — это бич номер один для всех, кто занимается крупным ритейлом или вообще ритейловыми операциями — это прекрасно знают. Неважно, это мелкое юридическое лицо или это вполне себе солидное физическое лицо с большим остатком — неважно. В любом случае на него охотятся социальные инженеры", — посетовал он.

При этом Сычев подчеркнул, что для привлечения внимания правоохранительных органов на этот феномен нужна конкретная статистика о потерях клиентов.