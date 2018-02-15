"Газпром нефть" не намерена отказываться от развития активов за рубежом

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" не намерена отказываться от развития существующих активов компании за рубежом из-за исключения в стратегии развития цели по переработке нефти, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Александр Дюков.

В конце ноября 2017 года совет директоров "Газпром нефти" принял решение исключить из стратегии развития компании до 2025 года целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом. Компания связала данное решение с изменением макроэкономической конъюнктуры, в остальном параметры долгосрочной стратегии развития "Газпром нефти" остались прежними.

"Это обусловлено изменением конъюнктуры рынка: в последние годы рыночная ситуация в Европе характеризуется ростом конкуренции на фоне снижения потребления нефтепродуктов. Но это вовсе не значит, что мы намерены отказываться от развития наших существующих зарубежных активов",- сказал Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи.

Глава "Газпром нефти" в начале декабря сообщал РИА Новости, что компания не рассматривает продажу своей сербской "дочки" — NIS ("Нефтяная индустрия Сербии", НИС) в связи с решением совета директоров.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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