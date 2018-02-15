Правительство позволило МБЭС размещать свои ценные бумаги в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ включило Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением МБЭС включен в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России", — говорится в справке к документу.
Отмечается, что принятие решения будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.
Международный банк экономического сотрудничества учрежден 22 октября 1963 года странами совета экономической взаимопомощи. Объявленный уставный капитал МБЭС – 400 миллионов евро, в том числе оплаченная часть – 200 миллионов евро. Доля РФ в оплаченном капитале банка составляет 51,59%. При этом Россия как крупнейший акционер является приоритетным регионом операций банка.
Миссия банка заключается в содействии развитию экономик, в развитии и укреплении внешнеэкономических и торговых связей между предприятиями и организациями входящих в МБЭС стран, а также между ними и предприятиями и организациями других стран, в содействии созданию и развитию совместных предприятий, малых и средних предприятий, оказанию им финансовой поддержки. Одно из направлений оказания такой поддержки – участие в проектах по развитию восточной части Азиатского региона, охваченной территориями стран МБЭС, в частности Дальневосточного федерального округа РФ, сообщает кабмин.