Правительство позволило МБЭС размещать свои ценные бумаги в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ включило Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В соответствии с законодательством РФ МБЭС не может размещать свои ценные бумаги на территории России. Ценные бумаги ряда международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития, Международная ассоциация развития, решениями правительства РФ уже включены в перечень допущенных к размещению и публичному обращению на российском фондовом рынке.

"Подписанным распоряжением МБЭС включен в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что принятие решения будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.

Международный банк экономического сотрудничества учрежден 22 октября 1963 года странами совета экономической взаимопомощи. Объявленный уставный капитал МБЭС – 400 миллионов евро, в том числе оплаченная часть – 200 миллионов евро. Доля РФ в оплаченном капитале банка составляет 51,59%. При этом Россия как крупнейший акционер является приоритетным регионом операций банка.

Миссия банка заключается в содействии развитию экономик, в развитии и укреплении внешнеэкономических и торговых связей между предприятиями и организациями входящих в МБЭС стран, а также между ними и предприятиями и организациями других стран, в содействии созданию и развитию совместных предприятий, малых и средних предприятий, оказанию им финансовой поддержки. Одно из направлений оказания такой поддержки – участие в проектах по развитию восточной части Азиатского региона, охваченной территориями стран МБЭС, в частности Дальневосточного федерального округа РФ, сообщает кабмин.