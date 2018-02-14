Биткоин поднялся выше девяти тысяч долларов и продолжает дорожать

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером дорожает и торгуется уже выше отметки в 9,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 8,23% — до 915,45 доллара, Ripple — на 5,32%, до 1,08 доллара, Bitcoin Cash — на 8,11%, до 1338,23 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 403,903 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.
В среду телеканал CNBC сообщил, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги.
Южная Корея также планирует разработать способы налогооблажения сферы криптовалют. При этом с конца января в Южной Корее вступили в силу правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.