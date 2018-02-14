Все нефтяные компании России подтвердили готовность выполнять сделку ОПЕК+

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Все нефтяные компании РФ в ходе встречи на прошлой неделе подтвердили готовность выполнять соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью агентству Platts.

"Россия продолжит соблюдать свои обязательства по сокращению добычи на 300 тысяч баррелей в день, и на совещании на прошлой неделе все компании подтвердили, что они остаются привержены соглашению", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.