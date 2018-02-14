В Нижнем Новгороде открылся двухдневный форум "Качество ОПК - 2018"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Научно-практический форум "Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса" ("Качество ОПК — 2018"), открывшийся в среду в Нижнем Новгороде, позволит оборонным предприятиям перенимать лучшие практики, считает врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Форум "Качество ОПК — 2018", который пройдет 14-15 февраля, предназначен для руководителей предприятий ОПК, ответственных за обеспечение качества, главных метрологов, главных инженеров, главных технологов, руководителей кадровых подразделений. В мероприятии принимают участие почти 500 человек, представляющие более 180 предприятий.

"Важна и тема форума, и его формат, который позволит сотрудникам оборонных предприятий страны перенимать лучшие практики. Мы внедряем в ОПК новые производственные технологи. Это позволит при сохранении качества сокращать издержки и повышать резервы, для того чтобы предлагать конкурентоспособную продукцию, которая будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом. Системы управления качеством, которые разрабатываются и внедряются сегодня — это драйвер перехода к цифровому производству, цифровому предприятию", — отметил врио губернатора, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

В свою очередь, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев сообщил, что ждет предложений по итогам форума. "Мы ждем предложений, которые родятся на этой площадке, для внесения изменений во вновь формируемый пул законов по поддержке ОПК", — сказал он.

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