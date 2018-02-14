Проблему с мусором в Сочи решит завод термической переработки отходов

КРАСНОДАР, 14 фев — РИА Новости. Кубань попала в число пилотных регионов по строительству заводов глубокой термической переработки отходов, реализация проекта решит проблему мусора в Сочи, заявил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во вторник в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления, которую возглавляет зампредседателя правительства РФ Александр Хлопонин. Участники встречи рассмотрели вопрос о ходе реализации проектов по созданию заводов по термической переработке отходов в Московской области, Сочи и Ставропольском крае.

В заседании приняли участие руководство Краснодарского края и Сочи. Как отмечает администрация города-курорта, было принято решение поддержать подготовку постановления правительства РФ, распространяющего льготный "зеленый тариф" на проект по созданию такого завода в Сочи. В соответствии с поручением президента России постановление должно выйти не позднее 1 апреля.

"Вопрос строительства мусоросжигательных заводов в крае, наконец, получит реальное развитие. Я этот вопрос поднимал не раз, и теперь нас поддержали на самом высоком уровне. Кубань попала в число пилотных регионов по строительству заводов глубокой термической переработки отходов… Такой завод Кубани просто необходим", – сказал глава региона.

По его словам, курортные территории будут учитываться в первую очередь. "Мы ожидаем, что подобного рода завод появится в Сочи. Курорт должен быть экологически чистым, и проблем с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов быть не должно", – отметил губернатор. Он добавил, что мусор должен превращаться в безопасный инертный материал, без вредных выбросов в атмосферу.

"Сейчас мы ждём соответствующего постановления, после чего, уверен, проблема с мусором в Сочи будет решена", – заключил Кондратьев. Отмечается, что строительство завода поручено консорциуму "Ростехнологии–инвест". Инвестиции составят 23 миллиарда руб. Как добавили в администрации Сочи, условием проекта является отказ от увеличения тарифов за сбор мусора и отходов с населения.

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